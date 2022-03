Wegen Abramowitsch-Einbürgerung: Rabbiner in Portugal festgenommen

Staatsanwälte in Portugal haben einen Rabbiner vorläufig festgenommen, der an der Einbürgerung Roman Abramowitschs beteiligt gewesen war.

Staatsanwälte in Portugal haben einen Rabbiner vorläufig festgenommen, der an der Einbürgerung des russischen Oligarchen und Chelsea-Besitzers Roman Abramowitsch, dessen Vermögen in Großbritannien nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine eingefroren wurde, beteiligt gewesen war.