3. Liga: SC Verl – SV Waldhof Mannheim, 1:3 (1:0) Acht Partien ohne Sieg: Verl setzt Negativtrend fort

Am Samstag verbuchte Waldhof einen 3:1-Erfolg gegen Verl. Was die Favoritenrolle betrifft, waren sich die Experten vorab einig und wurden in ihrer Einschätzung letztlich auch nicht enttäuscht. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe duelliert, ehe mit Mannheim ein 2:1-Sieger feststand.

Lukas Emanuel Petkov nutzte die Chance für den SC Verl und beförderte in der 15. Minute das Leder zum 1:0 ins Netz. Der SV Waldhof Mannheim glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte der Unparteiische beide Teams mit der knappen Führung für Verl in die Kabinen. In Minute 62 erzielte Mannheim den Ausgleich. Wenig später behauptete sich Mannheim gegen die Hintermannschaft des SC Verl. Neuer Spielstand: 2:1 (88.). Kurz darauf traf der SV Waldhof Mannheim in der Nachspielzeit zum 3:1 (93.). Schließlich sprang für Waldhof gegen den SC Verl ein Dreier heraus.

55 Tore kassierte Verl bereits im Laufe dieser Spielzeit – so viel wie keine andere Mannschaft in der 3. Liga. Der Gastgeber krebst im Tabellenkeller herum – aktueller Tabellenplatz: 18. Die Stärke des SC Verl liegt in der Offensive – mit insgesamt 38 erzielten Treffern. Fünf Siege, elf Remis und 14 Niederlagen hat Verl momentan auf dem Konto.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Mannheim in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den sechsten Tabellenplatz. 13 Siege, zehn Remis und sieben Niederlagen hat der SV Waldhof Mannheim derzeit auf dem Konto.

Mit 49 Punkten auf der Habenseite herrscht bei Waldhof eitel Sonnenschein. Hingegen ist beim SC Verl nach acht Spielen ohne Sieg der Wurm drin.