Biathlon: Hermann bei Öberg-Sieg Zweite

Biathlon-Olympiasiegerin Denise Herrmann hat ihre bestechende Form unterstrichen. Die 33-Jährige erreichte im Massenstart über 12,5 in Otepää/Estland als Zweite zum vierten Mal in diesem Winter im Weltcup das Podium. Franziska Preuß als Fünfte und Vanessa Voigt auf Rang sechs rundeten ein starkes Ergebnis für das Team des Deutschen Skiverbandes (DSV) ab.

Am Sonntag finden in Otepää noch die Mixed- (12.30 Uhr/ARD und Eurosport) und die Single-Mixed-Staffel (15.15) statt. Das Weltcup-Finale steigt vom 17. bis 20. März am Holmenkollen in Oslo.