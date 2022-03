Biathlon: Denise Herrmann wieder auf Podium - auch Preuß und Voigt stark

Die 33-Jährige erreichte im Massenstart über 12,5 Kilometer in Otepää/Estland als Zweite zum vierten Mal in diesem Winter im Weltcup das Podium. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zum Biathlon )

Herrmann mit furioser Aufholjagd

Voigt erneut ohne Fehler am Schießstand

Voigt, die in einem bärenstarken Sprint-Rennen am Freitag als Zweite erstmals auf das Podium gelaufen war , blieb erneut fehlerfrei. Ihr fehlten 13,8 Sekunden auf Öberg.

Am Sonntag finden in Otepää noch die Mixed-(12.30 Uhr) und die Single-Mixed-Staffel (15.15) statt. Das Weltcup-Finale steigt vom 17. bis 20. März am Holmenkollen in Oslo.