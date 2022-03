Bundesliga heute: Borussia Mönchengladbach - Hertha BSC LIVE im TV, Stream & Ticker

Am Samstagabend beim Topspiel treffen mit Borussia Mönchengladbach und Hertha BSC zwei ambitionierte Klubs aufeinander. Die zurzeit jedoch mit großen Problemen zu kämpfen haben.

Eben jener VfB sorgte am vergangenen Samstag für große Tristesse bei der Borussia, die eine 2:0-Führung bei den Schwaben hergab und noch verdient mit 2:3 verlor. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Die Hertha wiederum ging zuhause sang- und klanglos mit 1:4 gegen Eintracht Frankfurt unter und ist seit dem 18. Dezember sieglos. Zuletzt kassierten die Berliner vier Pleiten in Folge.

Gladbach ohne Hütter gegen Hertha

Bereits ein Omen, dass in Gladbach angesichts der sportlichen Misere ein Trainerwechsel bevorsteht? Nein, sagt ganz klar Sportdirektor Roland Virkus: „Wir haben einen Plan A und den verfolgen wir.“ Und der heißt: Adi Hütter.

Für Peintinger wird es „ein besonderes Erlebnis“, er betonte in der Trainerfrage: „Es geht darum, was wir sportlich abliefern - und nicht darum, was nach dem Spiel sein wird.“