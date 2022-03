Liverpool bleibt an City dran

Jürgen Klopp und der FC Liverpool bleiben im Titelrennen der Premier League in Schlagdistanz.

Jürgen Klopp und der FC Liverpool bleiben im Titelrennen der Premier League in Schlagdistanz. Die Mannschaft des deutschen Teammanagers holte am Samstag bei Brighton & Hove Albion einen 2:0 (1:0)-Pflichtsieg und liegt als Tabellenzweiter weiterhin nur drei Punkte hinter Spitzenreiter und Meister Manchester City. Für Liverpool war es der achte Ligasieg in Folge.