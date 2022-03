DHB-Frauen warten weiter auf Sieg in der Pro League

Deutschland tritt in Indien mit einem Perspektivteam an, das Team wird von Junioren-Bundestrainer Akim Bouchouchi betreut. Bouchouchi kann auf sieben Spielerinnen bauen, die bereits Erfahrungen im A-Kader gesammelt haben. Sein Team spielt sich für die U21-WM (1. bis 12 April) in Südafrika ein. Bereits am Sonntag steht die zweite Partie im Kalinga-Stadion (12.30 Uhr/DAZN) auf dem Programm.

Der A-Kader der Frauen absolvierte stattdessen einen achttägigen Lehrgang in Mannheim, der am Donnerstag endete. Die Heimspiele am 22./23. März in Düsseldorf gegen Spanien und am 26./27. März in Mönchengladbach gegen die USA bestreitet die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) unter der Leitung von Bundestrainer Valentin Altenburg in Bestbesetzung. Für Altenburg sind es die ersten Spiele in der Pro League auf seinem neuen Posten.