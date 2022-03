Premier League: Schock um Luis Díaz vom FC Liverpool nach Crash mit Keeper

Klopp in Bestform: "Hat ihn seine Mutter gewählt?"

Luis Díaz bringt den FC Liverpool gegen Brighton & Hove Albion in Führung - liegt nach einer Kollision mit dem gegnerischen Torhüter aber lange am Boden.

Schmerzhafte Szene in der Premier-League-Partie zwischen Brighton & Hove Albion und dem FC Liverpool: Luis Díaz lag nach einer Kollision mit dem gegnerischen Torhüter minutenlang am Boden. (DATEN: Die Tabelle der Premier League)

Joel Matip hatte den Reds-Neuzugang in der 19. Minute mit einem langen Pass in Szene gesetzt, woraufhin der Kolumbianer den Ball am gegnerischen Torwart Robert Sanchez vorbei ins Tor köpfte.