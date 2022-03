Borussia Mönchengladbach - Hertha BSC: Marx rechnet mit Egoisten ab - "Korkut dann nicht mehr tragbar"

Es ist das Nervenkitzel-Spiel an diesem Wochenende. Hertha BSC als Tabellensechzehnter empfängt Borussia Mönchengladbach auf Platz 13 zum Krisenduell. Bundesliga: Borussia Mönchengladbach - Hertha BSC, Sa., ab 18.30 Uhr im LIVETICKER).

Zur völlig verkorksten Saison seiner beiden Ex-Klubs spricht Thorben Marx bei SPORT1 Klartext. Der gebürtige Berliner spielte 1999 bis 2006 als Profi bei Hertha, von 2009 bis 2015 in Gladbach und ärgert sich vor allem über die vielen Egoisten in beiden Teams.

SPORT1: Herr Marx, wie entscheidend ist der Krisengipfel zwischen Hertha BSC und Borussia Mönchengladbach am Samstag? (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Thorben Marx: Es ist das wohl wichtigste Spiel in dieser Saison für beide Mannschaften. Beide Klubs stehen in der Tabelle dort, wo sie nicht stehen wollen und auch nicht stehen dürfen. Beide spielen eine komplett schlechte Saison. Für Hertha ist das Spiel noch wichtiger als für die Gladbacher. Die Borussia könnte sich mit einem Sieg etwas Luft im Tabellenkeller verschaffen. Hertha braucht jeden Punkt.

Korkut ein Fehlgriff? „Nichts rausgeholt“

SPORT1: Tayfun Korkut hat es nicht hinbekommen die Hertha in die Spur zu kriegen. Wie denken Sie über ihn?

Marx: Tayfun Korkut hat mich überhaupt nicht überzeugt. Er hat aus der Mannschaft nichts rausgeholt. Das sieht man auch an der Punkteausbeute, daran muss er sich messen lassen. Der Trainerwechsel von Pál Dardai zu Korkut hat einfach nicht funktioniert. Die Mannschaft hat sich nicht weiterentwickelt. Unter Dardai war die Hertha sogar noch etwas stabiler. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

SPORT1: Können Sie nachvollziehen, dass Fredi Bobic an ihm festhält?

Marx: Bobic ist noch nicht gescheitert. Er hat leider einen Kader vorgefunden, der sehr schlecht zusammengestellt war. Da ist kein Potenzial vorhanden, um in der Liga weiter oben zu spielen. Bobic braucht noch etwas Zeit. Es war sicher für ihn verdammt schwer, da reinzukommen, wo es nicht harmoniert. Ein Kader-Umbruch wird im Sommer stattfinden. Ich würde mir wünschen, dass Bobic Zeit bekommt.

Korkut-Ausraster? „Wortwahl war grenzwertig“

SPORT1: Korkut ist am Dienstag im Training ausgerastet. Er schrie seine Spieler an: „Scheißt auf mich! Scheißt auf mich! Ich will, dass ihr gewinnt. Es ist eure Zukunft, nicht meine Zukunft!“ Ist das die Lösung?