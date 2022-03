Biathlon: Erik Lesser überzeugt bei Krönung von Fillon Maillet

Der 33 Jahre alte Lesser belegte beim Weltcup in Otepää im Massenstart über 15 km einen starken fünften Platz und bestätigte in einem seiner letzten Rennen vor dem Karriere-Ende noch einmal seine starke Form. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zum Biathlon )

Maillet reicht zweiter Platz zur Krönung

Am Sonntag finden in Otepää noch die Mixed-(12.30 Uhr) und die Single-Mixed-Staffel (15.15) statt. Das Weltcup-Finale findet vom 17. bis 20. März am Holmenkollen in Oslo statt.