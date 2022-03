Solidarität mit der Ukraine! BVB läuft in Bundesliga gegen Bielefeld in Sondertrikot auf

Als Zeichen für die Unterstützung der Menschen in der Ukraine läuft Dortmund in einem besonderen Trikot auf.

Borussia Dortmund läuft am Sonntag in der Bundesliga gegen Arminia Bielefeld (BVB - Bielefeld ab 17.30 Uhr im LIVETICKER) mit einem Sondertrikot auf.

Wie der BVB auf seiner Homepage mitteilte, werden die Profis am 26. Spieltag „als weiteres Zeichen für den Frieden und die Unterstützung der Menschen in der Ukraine“ mit einem Trikot auflaufen, auf dem das Logo von Sponsor 1&1 in Blau und Gelb abgebildet ist. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)