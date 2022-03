Biathlon: Kühn in Athleten-Komitee gewählt

Johannes Kühn ist in das Athleten-Komitee der Internationalen Biathlon-Union (IBU) gewählt worden. Der 30-Jährige gehört dem Gremium in den kommenden vier Jahren neben Clare Egan (USA), Ingrid Landmark Tandrevold (Norwegen) und Sebastian Samuelsson (Schweden) an. Rund 200 Biathletinnen und Biathleten hatten an der Wahl teilgenommen. Acht Frauen und drei Männer hatten kandidiert.