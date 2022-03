Bundesliga heute mit FC Bayern, Hoffenheim, Stuttgart, Union, Freiburg, Wolfsburg LIVE im TV, Stream & Ticker

In der Bundesliga wartet auf den FC Bayern mit der TSG Hoffenheim eine unangenehme Auswärtsaufgabe. Außerdem trifft Freiburg auf Wolfsburg, Stuttgart ist bei Union Berlin zu Gast.

Kann der FC Bayern den Schwung aus der Champions League mitnehmen? Das Team von Julian Nagelsmann war am vergangenen Dienstag beim 7:1-Sieg in der Champions League gegen den FC Salzburg in Torlaune.