Bundesliga: Richards und die Bayern: Wird das noch was? Vergleich mit Alaba

Wenn der FC Bayern am Samstag zum Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) antritt, bleibt Chris Richards nur die Rolle des Zuschauers. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Der 21 Jahre alte Innenverteidiger fehlt mit einer Fußverletzung. „Schade, dass er nicht dabei ist“, sagte Julian Nagelsmann vor der Reise nach Sinsheim. Der Bayern-Trainer hätte Richards gerne aus nächster Nähe in Aktion gesehen.

Zuletzt war das im vergangenen Oktober der Fall, als der FCB die TSG in der Allianz Arena mit 4:0 bezwang. Richards wusste sich in jenem Spiel ebenso wenig aufzudrängen wie während Saisonvorbereitung mit den Münchnern.

Hoffenheim-Leihe für mehr Spielpraxis

Per Leihe ging es für den US-Amerikaner folglich nach Hoffenheim, wo er schon in der Vorsaison aktiv gewesen war. Laut Nagelsmann ein notwendiger Schritt, denn „von solchen Deals verspricht man sich, dass die Spieler den nötigen Rhythmus kriegen“.

Ein wichtiger Grund für Richards‘ Entscheidung: Sebastian Hoeneß. Seit seiner Zeit am Bayern-Campus hat er einen engen Draht zum Hoffenheimer Coach. „Er kennt den Trainer gut, der Trainer kennt ihn gut. Er nimmt eine gute Entwicklung“, sagte Nagelsmann am Freitag mit Blick auf die bis dato 20 Pflichtspieleinsätze von Richards im TSG-Dress.

Richards vor Verkauf?

Vergleich mit Alaba

Er selbst verriet zuletzt in einem Interview mit The Athletic, auf einen Durchbruch bei den Bayern zu hoffen – ähnlich wie einst David Alaba, den der Rekordmeister ebenfalls in Sinsheim „geparkt“ hatte.