"Nübel hat ein Jahr verloren": Köpke wegen deutschen Torhütern in Sorge

Schlechte Nachricht für Nübel: So plant Julian Nagelsmann

Andreas Köpke äußert seine Sorge für die Torhüterposition in Deutschland in einigen Jahren. Das Geburtstagskind spricht dabei auch über Alexander Nübel.

Der langjährige Bundestorwarttrainer Andreas Köpke befürchtet im deutschen Tor „eine kleine Delle“ in der Zukunft.

„Es drängt im Moment keiner direkt nach, der sofort reinstoßen könnte“, meinte Köpke, der am Samstag seinen 60. Geburtstag feiert, im kicker : „Alexander Nübel hat sich in Monaco ganz gut entwickelt. Nübel sehe ich natürlich, aber er muss spielen, um kontinuierlich sein Niveau zu steigern.“

Mit Blick auf seine erste Bayern-Saison, in der der derzeit zur AS Monaco ausgeliehene Keeper nur drei Pflichtspiele absolvierte, meinte Köpke: „Ein Jahr hat er schon verloren.“

Nübel bleibt in Monaco

Nübels Berater Stefan Backs erklärte am Freitag: „Wenn nichts Außergewöhnliches passiert, wird Alexander nächste Saison in Monaco spielen. Es gibt keinen konkreten Plan, frühzeitig nach München zurückzukehren. Alex spielt in Monaco regelmäßig und kann sich dort weiterentwickeln.“