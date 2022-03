MLB trauert nach Tragödie: Odalis Perez stirbt bei Leiter-Sturz

Odalis Perez spielte zehn Jahre in der MLB © Imago

Die Baseball-Liga MLB trauert um einen früheren All Star: Odalis Perez ist bei einem tragischen Unfall in seinem Haus ums Leben gekommen.

Odalis‘ Anwalt Walin Batista bestätigte die traurige Nachricht in einem Interview mit ESPN. Der Ex-MLB-All-Star sei bei dem Unfall alleine in seinem Haus in der Dominikanischen Republik gewesen.