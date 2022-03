Paralympics: Kanadier holt 16. Goldmedaille und zieht mit Deutscher Legende Gerd Schönfelder gleich

McKeever (l.) gewann in Peking bisher dreimal Gold © OIS/IOC/AFP/SID/THOMAS LOVELOCK

Der Kanadier holte sich am Samstag in der Sehbehindertenklasse über die Mitteldistanz von 12,5 km seinen 16. Sieg. Mit einem Erfolg mit der Staffel am Sonntag im letzten Rennen seiner Karriere kann der 42-Jährige zum alleinigen Rekordhalter aufsteigen. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu den Paralympics)