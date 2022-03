Anzeige

WWE SmackDown: Debüt von "Butch" (Pete Dunne) wird überschattet Neues Gesicht bei WWE SmackDown

Bei WWE Friday Night SmackDown debütierte Pete Dunne (im weißen Shirt) als "Butch" © WWE

Martin Hoffmann

Bei der von Big Es Verletzung überschatteten Ausgabe von WWE Friday Night SmackDown feiert der frühere Pete Dunne sein Hauptkader-Debüt - unter neuem Namen.

Die schwere Verletzung von Ex-Champion Big E hat bei WWE Friday Night SmackDown am Ende alles überschattet - auch das Debüt des Mannes, das in dem Match eigentlich im Mittelpunkt hätte stehen sollen.

Im Kampf zwischen Big E und Kofi Kingston sowie Sheamus und Ridge Holland präsentierte WWE einen neuen Verbündeten von Sheamus und Holland - den früheren Pete Dunne, nun schlicht als „Butch“ umgetauft. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE)

Anzeige

Butch, der wie Sheamus und Holland im an „Peaky Blinders“ erinnerenden Old-School-Straßenschläger-Look auftrat, sorgte mit einer Ablenkung für den Sieg seiner Kollegen und prügelte danach mit ihnen auf Kingston ein, während der verletzte Big E abtransportiert wurde.

WWE-Fans, die nicht nur die mit den beiden großen Shows vertraut sind, kennen den 28-Jährigen bereits.

Aus Pete Dunne wird „Butch“

Das aus dem englischen Birmingham stammende „Bruiserweight“ - eigentlich: Peter Thomas England - steht seit 2017 unter WWE-Vertrag, ursprünglich als Teil des damals aufgebauten England-Kaders NXT UK.

Dunne entthronte dort Tyler Bate als Champion, hielt den Titel über ein Jahr und bestach durch zahlreiche exzellente Matches - ehe er den Gürtel am WrestleMania-Wochenende 2019 in New York an Österreich-Phänomen WALTER (jetzt: Gunther) verlor.

Folgen Sie den SPORT1-Wrestlingexperten Martin Hoffmann (@Wrestlerzaehler) und Marcus Hinselmann (@heelturnmarcus) auf Twitter

Dunne zog bald darauf in die USA und wurde dort Teil der amerikanischen Version von NXT, unter anderem war er dort Tag-Team-Partner von Riddle und Teil der „Kings of NXT“, der Gruppierung um den früheren NFL-Spieler und nun bei WrestleMania auch in den Ring steigenden SmackDown-Kommentator Pat McAfee. Mit Holland war er bei NXT auch schon kurz verbunden, zuletzt bestritt Dunne dort eine Fehde gegen den jungen, als Mafia-Gangster auftretenden Tony D‘Angelo.

Anzeige

Wissenswertes zum Thema Wrestling:

Der nun umgetaufte Dunne ist ein herausragender Ringhandwerker in der Tradition europäischer Legenden wie William Regal und Finlay, seine Karriere-Aussichten bei WWE gelten jedoch als geschmälert durch seine Statur: Er ist nur 1,78 Meter groß und deutlich unter 100 Kilo schwer und damit ein Typus Wrestler, den WWE-Boss Vince McMahon nur in Ausnahmefällen als Topstar-Material anerkennt. Es muss sich noch zeigen, ob „Butch“ (nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Mitglied des Neunziger-Jahre-Kultteams The Bushwhackers) die Ausnahme sein kann, die die Regel bestätigt.

Die Ergebnisse von WWE Friday Night SmackDown am 11. März 2022:

Sheamus & Ridge Holland besiegen The New Day

Naomi & Sasha Banks besiegen Natalya & Shayna Baszler

Rick Boogs besiegt Jey Uso

Anzeige