Indian Wells: Struff scheitert - Koepfer und Otte in Runde zwei

Beim ATP-Masters in Indian Wells stehen drei deutsche Spieler in der zweiten Runde. Für Jan-Lennard Struff ist das Turnier bereits beendet.

Dominik Koepfer ist beim ATP-Masters in Indian Wells Oscar Otte (Köln) in die zweite Runde gefolgt. Der Furtwangener gewann gegen Benoit Paire aus Frankreich mit 2:6, 7:5, 6:4 und trifft in der zweiten Runde auf den an Nummer sieben gesetzten Russen Andrej Rublew.