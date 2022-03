WWE-Star Big E bei SmackDown real und schwer verletzt: "Hals ist gebrochen"

Ein WWE-Star bleibt nach einer Aktion am Boden liegen, Sanitäter eilen herbei, legen ihm eine Halskrause an, transportieren ihn ab.

Wrestling-Fans kennen den Anblick, in der Regel ist es eine Inszenierung für die Kamera, die Verletzung nicht real. Doch in diesem Fall war die Verletzung - und wurde nicht ohne Grund gar nicht mehr von der Kamera begleitet. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE )

Letztlich meldete sich Big E - noch immer in einer Halskrause - in einem Handyvideo vom Krankenbett aus und teilte mit, dass es ihm den Umständen entsprechend gut gehe, aber ein „gebrochener Hals“ diagnostiziert worden wäre.

Suplex-Wurf von Ridge Holland geht schief

Big E, im Herbst vergangenen Jahres erstmals zum WWE-Champion gekrönt, ehe er den Titel dann an Brock Lesnar verlor, war bei SmackDown in einem Tag Team Match mit Kofi Kingston gegen Holland und Sheamus im Einsatz.

Der frühere Rugby-Profi Holland, seit einigen Monaten im Hauptkader , verpasste Big E am Ende einen Overhead Belly to Belly Suplex außerhalb des Rings, eine Wurfaktion, bei der der Gegner rückwärts über den eigenen Kopf auf die Matte gelegt wird.

Big E muss ins Krankenhaus - „gebrochener Hals“

Mit Fankameras aufgenommene Videos, wie Big E versorgt und abtransportiert wurde, verbreiteten sich jedoch im Netz, wie der Pro Wrestling Insider berichtet, wurde der 36-Jährige in das örtliche Krankenhaus der Stadt Birmingham in Alabama gebracht.

Rund eineinhalb Stunden herrschte Ungewissheit über den Zustand des Kraftpakets, die Szenerie weckte böse Erinnerungen an den Fall von Darren „Droz“ Drozdov. Der von WWE als drittes Mitglied der legendären Legion of Doom präsentierte Drozdov blieb im Jahr 1999 nach einem Ringunfall gegen D‘Lo Brown gelähmt und landete im landete Rollstuhl (was auch die Karriere des von Selbstvorwürfen geplagten Brown aus der Bahn warf).

Es sah so aus, als ob WWE für die Megashow WrestleMania 38 auf einen Sechs-Mann-Kampf zwischen der Gruppierung The New Day (Big E, Kingston und der derzeit noch verletzte Xavier Woods) und dem neuen Dreierbündnis um Sheamus hinarbeitete. Dass Big E noch beim Mania-Wochenende am 2. und 3. April dabei sein kann, erscheint nun aber mehr als fraglich.