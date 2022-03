Anatolij Tymoschtschuk ist einer der größten Fußballer der Ukraine. Doch jetzt werden all seine Erfolge in seinem Heimatland gestrichen. Der Aufstieg und Fall eines Volkshelden.

Champions-League-Sieger, Rekordnationalspieler, Volksheld: Anatolij Tymoschtschuk legte in seiner aktiven Karriere einen kometenhaften Aufstieg hin.

Doch jetzt ist alles anders. Weil er sich nicht zum Krieg Russlands gegen sein die Ukraine äußern möchte, b richt nun sein Heimatland mit ihm. Alle Rekorde sollen gestrichen werden. Tymoschtschuk ist in seiner Heimat zur Persona non grata geworden.

Tymoschtschuk feiert mit Schachtjor früh Erfolge

Anatolij Tymoschtschuk wurde am 30. März 1979 in Lutsk, Wolyn Region, in der damaligen Sowjetunion geboren.