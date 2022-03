Alexander Nübel zurück zum FC Bayern? Zukunft des Torhüters von AS Monaco geklärt

Bleibt Alexander Nübel bei AS Monaco oder kehrt er vorzeitig zum FC Bayern zurück? Der Berater des Torhüters gibt Auskunft über die Zukunftspläne.

Alexander Nübel hütet derzeit das Tor bei AS Monaco in der französischen Ligue 1.

Der 25-Jährige ist aktuell vom FC Bayern München an die Monegassen verliehen, nun hat sein Berater bei Sky über die Zukunft des ehemaligen Schalkers aufgeklärt. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

„Wenn nichts Außergewöhnliches passiert, wird Alexander nächste Saison in Monaco spielen. Es gibt keinen konkreten Plan, frühzeitig nach München zurückzukehren. Alex spielt in Monaco regelmäßig und kann sich dort weiterentwickeln“, sagte Stefan Backs, und bestätigte damit entsprechende SPORT1 -Informationen.

Nübel-Rückkehr zum FC Bayern? Zukunft vorerst in Monaco

Wettbewerbsübergreifend kommt Nübel auf 37 Einsätze in dieser Saison, in denen er 39 Tore kassierte. In elf Partien blieb der 25-Jährige ohne Gegentor.