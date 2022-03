Eishockey, DEL: Meister Berlin gewinnt Spitzenspiel

Meister Eisbären Berlin hat das Spitzenspiel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) klar gewonnen und seine Tabellenführung gefestigt.

Die Hauptstädter setzten sich am 54. Spieltag bei Adler Mannheim deutlich mit 4:0 (1:0, 0:0, 3:0) durch und feierten ihren sechsten Sieg in Folge. Mannheim kassierte nach zuvor vier Siegen erstmals wieder eine Niederlage und rutschte in der Tabelle auf Rang vier ab. (Service: Ergebnisse der DEL)