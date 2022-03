Tennis, ATP, Indian Wells: Otte zieht in 2. Runde ein - Kohlschreiber scheitert

Tennisprofi Oscar Otte hat beim prestigereichen Masters in Indian Wells die zweite Runde erreicht. Nicht so gut lief es dagegen für Philipp Kohlschreiber.

Der Kölner bezwang in seinem Auftaktmatch den Franzosen Richard Gasquet mit 6:2, 1:6, 6:3 und trifft nun auf den an elf gesetzten Hubert Hurkacz aus Polen. Otte ist das erste Mal bei dem mit über acht Millionen Dollar dotierten Turnier in Indian Wells am Start.