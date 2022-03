Anzeige

3. Liga: FC Viktoria 1889 Berlin – TSV 1860 München, 0:2 (0:2) Neun Partien ohne Sieg: Viktoria setzt Negativtrend fort

3. Liga: FC Viktoria 1889 Berlin – TSV 1860 München, 0:2 (0:2)

Drei Punkte gingen am Freitag aufs Konto von 1860. Die Gäste setzten sich mit einem 2:0 gegen Viktoria durch. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. Der TSV 1860 München löste die Pflichtaufgabe mit Bravour. Das Hinspiel war in einem 1:1-Remis geendet und damit ohne einen Sieger geblieben.

Gleich zu Spielbeginn sorgte Erik Tallig mit seinem Treffer nach Vorarbeit von Marcel Bär für eine frühe Führung von 1860 (3.). Der Treffer von Bär in der 20. Minute schürte bei Fans und Spielern die Hoffnung auf den Aufstieg. Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war. Letztendlich hatte der TSV 1860 München Spielentscheidendes bereits in der ersten Hälfte vollbracht, als er die Führung mit in die Kabine nahm – ein Vorsprung, der auch noch nach Ablauf der vollen Spielzeit Bestand hatte.

Vikt. Berlin hat auch nach der Pleite die 16. Tabellenposition inne. Sieben Siege, acht Remis und 15 Niederlagen hat die Heimmannschaft momentan auf dem Konto. Der FC Viktoria 1889 Berlin entschied kein einziges der letzten neun Spiele für sich.

Die Leistungssteigerung von 1860 lässt sich in der Rückrundentabelle ablesen, wo der TSV 1860 München einen deutlich verbesserten zweiten Platz einnimmt. Die Hinserie schloss man auf Rang zehn ab. Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte 1860 im Klassement nach vorne und belegt jetzt den fünften Tabellenplatz. Der TSV 1860 München verbuchte insgesamt 13 Siege, zehn Remis und sieben Niederlagen. Mit vier Siegen in Folge ist 1860 so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.