Schlag den Star: Julius Brink ersetzt Rurik Gislason - Olympiasieger-Duell mit Hambüchen!

Der ehemalige Zweitliga-Profi sollte am Samstagabend in der ProSieben -Show eigentlich gegen Fabian Hambüchen antreten. Doch der 34-Jährige musste seinen Auftritt kurzfristig absagen. Grund ist ein positiver Corona-Schnelltest beim Isländer.

Somit kommt es am Samstagabend zum Duell zweier Olympiasieger. Der 34-Jährige Hambüchen triumphierte 2016 in Rio als Turner am Reck, Beachvolleyballer Brink siegte mit seinem Partner Jonas Reckermann vier Jahre zuvor in London.