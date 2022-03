Ski Alpin, Riesenslalom: Vlhova siegt in Are - enger Kampf im Weltcup

Slalom-Olympiasiegerin Petra Vlhova hat den Riesenslalom im schwedischen Are mit einer Demonstration gewonnen.

Slalom-Olympiasiegerin Petra Vlhova hat den Riesenslalom im schwedischen Are mit einer Demonstration gewonnen - und macht im Kampf um den Gesamtweltcup Druck auf die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin.

Vorsprung von Shiffrin im Gesamtweltcup schmilzt

Im Duell um die große Kristallkugel verkürzte Vlhova (1139 Punkte) den Rückstand auf Shiffrin auf 77 Zähler. Am Samstag steht im WM-Ort von 2019 noch ein Slalom auf dem Programm, in der kommende Woche steht das Weltcup-Finale im französischen Meribel an.