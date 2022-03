Premier League: Tuchel als Rangnick-Nachfolger fordert Jamie Carragher

Jamie Carragher, ehemaliger englischer Nationalspieler und heute populärer TV-Experte, hat Thomas Tuchel in die Diskussion um den kommenen Trainer von Manchester United geworfen.

In seiner Telegraph -Kolumne schrieb er: „Manchester United hat die ideale Gelegenheit erhalten, den Trainer zu verpflichten, der das oberste Ziel sein sollte: Thomas Tuchel.“

Carragher: Es wird ein räuberischer Schritt

In der Vergangenheit wurden Erik ten Hag und Mauricio Pochettino von einigen Medien immer wieder mit United in Verbindung gebracht. Der aktuelle Trainer Ralf Rangnick wird ab der kommenden Saison nicht mehr an der Seitenlinie stehen, sondern eine beratende Rolle bei United übernehmen.