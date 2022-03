WWE kehrt zurück nach Deutschland - zwei Topstars nicht angekündigt

Charlotte Flair ist für das WWE-Comeback in Deutschland angekündigt © WWE

Nach zweieinhalb Jahren Corona-Pause können Wrestling-Fans in Deutschland WWE bald wieder vor Ort erleben.

Am Sonntag, den 1. Mai, steigt in Leipzig die WWE-Show auf deutschem Boden seit November 2019. Der Event des SmackDown-Kaders in der Quarterback Immobilien Arena war eigentlich schon für 2020 geplant und wurde mehrfach verschoben, schon gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE)