Biathlon: Vanessa Voigt gelingt großer Coup in Estland

Nur Julia Simon toppt Vanessa Voigt

Im Weltcup war Platz sechs bisher das beste Ergebnis von Voigt gewesen. Bei den Olympischen Spielen in Peking war sie Vierte im Einzel geworden. Herrmann war zuletzt in Kontiolahti zweimal in die Top 3 gestürmt.

Am Samstag (13.00 und 15.15 Uhr) geht es mit den Massenstartrennen der Männer und Frauen weiter. Am Sonntag folgen die Mixed- (12.30) und die Single-Mixed-Staffel (15.15). Das Weltcup-Finale findet vom 17. bis 20. März am Holmenkollen in Oslo statt.