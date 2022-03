Rainer Koch fliegt aus DFB-Präsidium - Niederlage gegen Silke Sinning

Der umstrittene Funktionär Rainer Koch gehört nach 15 Jahren nicht mehr dem Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes an.

Der bisherige Interimspräsident verlor in einer Abstimmung am Freitag auf dem Bundestag in Bonn überraschend deutlich gegen die Sportwissenschaftsprofessorin Silke Sinning.