SPORT1 zeigt die deutsche Handball-Nationalmannschaft im Hinspiel der WM Play-offs gegen die Färöer am 13. April live ab 18:00 Uhr | DHB

Ismaning, 11. März 2022 – Wichtige Aufgabe für die deutsche Handball-Nationalmannschaft: Das Team von Bundestrainer Alfred Gislason tritt in den WM Play-offs gegen die Färöer an. SPORT1 ist mittendrin und überträgt das Hinspiel am Mittwoch, 13. April, live ab 18:00 Uhr im Free-TV, in den SPORT1 Apps und im 24/7-Stream auf SPORT1.de . Anwurf in Kiel ist um 18:15 Uhr. Peter Kohl kommentiert. Klares Ziel für den dreimaligen Weltmeister, der erst jetzt in die Qualifikation eingreift, ist das WM-Turnier 2023, das im Januar in Polen und Schweden ausgetragen wird. Die Färöer setzten sich in ihrer Qualifikationsgruppe gegen Italien, Luxemburg und Lettland durch. Ursprünglich hätten die Färöer noch eine Ausscheidungspartie gegen Belarus bestreiten müssen, doch wegen des russischen Überfalls auf die Ukraine wurden Russland und Belarus von der EHF aus den europäischen Wettbewerben ausgeschlossen.