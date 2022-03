Bundesliga: „Agent“ Haaland lockt Salzburg-Stürmer Okafor in die Bundesliga

Der 21 Jahre alte Stürmer könnte das nächste von vielen Mega-Talenten von RB Salzburg sein, das den Sprung aus Österreich in die deutsche Bundesliga schafft. An Okafor sind nämlich mehrere Klubs aus Deutschland und England interessiert. Unter anderem Leipzig, Leverkusen und Dortmund beschäftigen sich mit dem Schweizer Juwel. Konkret ist bislang allerdings noch nichts.

Salzburg hängt Preisschild an Okafor

Klar ist: Okafor würde nach zwei Jahren in der Mozartstadt gerne den nächsten Schritt wagen. Sein Vertrag mit RB läuft noch bis 2024, enthält nach SPORT1 -Informationen aber keine Ausstiegsklausel. Salzburg will für sein Sturm-Juwel mindestens 25 Millionen Euro haben. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Nach anfänglichen Startschwierigkeiten gelang ihm in dieser Saison der Durchbruch. „Als Noah zum FC Red Bull Salzburg kam, waren die Erwartungen an ihn hoch, für ihn jedoch vieles neu“, erklärt Christoph Freund, Sportdirektor von Salzburg, bei SPORT1 .

Der Angreifer bringt es bislang auf 18 Torbeteiligungen (12 Treffer und 6 Assists) in 26 Pflichtspielen.

Salzburg-Sportdirektor Freund: Okafor hat „großen Sprung gemacht“

„Wir haben ihm Zeit und Hilfestellungen gegeben, die er brauchte, um sich zu entwickeln“, erläutert Freund. „Mittlerweile hat er in so vielen Bereichen einen großen Sprung gemacht, ist physisch und mental zum Profi gereift und deshalb bei uns ein sehr wichtiger Offensivspieler bei uns.“

Beim Champions-League-Aus gegen die Bayern (1:7) konnte er verletzungsbedingt nicht mitwirken. Mittlerweile ist Okafor wieder fit und will sich in den nächsten Wochen nach Deutschland schießen.

Was zeichnet den jungen Profi aus? Der Schweizer Nationalspieler (3 A-Einsätze) ist wahnsinnig schnell, dynamisch, gut im Dribbling und verfügt über einen starken Abschluss. So stark, dass ihn sogar Erling Haaland dafür lobte.

Video-Anruf von Haaland

Nach einem guten Spiel mit RB gratulierte der Norweger seinem Nachfolger per Video-Anruf und machte ihm im gleichen Atemzug die Bundesliga schmackhaft. Der BVB-Star hat vor zwei Jahren ebenfalls den Weg von Salzburg nach Deutschland gemacht.

Experten sind sich sicher: Knipst Okafor so weiter, wird er ab Sommer einen ähnlichen Weg wie Haaland einschlagen und in der Bundesliga spielen. Dafür sondiert sein Berater - Ex-Profi Christopher Mandiangu (unter anderem Gladbach und Duisburg) - aktuell den Markt. Der 30 Jahre alte Weltenbummler spielte in elf verschiedenen Ländern und ist bestens vernetzt.