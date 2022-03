DFB-Präsident gewählt: Bernd Neuendorf neuer starker Mann

DFB-Präsident: Neuendorf soll es richten

Im World Conference Center in Bonn wurde Neuendorf beim 44. Ordentliche Bundestag des DFB gewählt. Der bisherige Präsident des Fußball-Verbandes Mittelrhein behauptete sich mit 193:50 Stimmen gegen seinen Konkurrenten Peter Peters, früherer DFB-Interimschef und Kandidat der Liga.

Es war die erste Kampfabstimmung um das Spitzenamt in 122 Jahren DFB-Geschichte.

„Meine Überzeugung ist: Fußball an der Basis und an der Spitze funktioniert nur, wenn er zusammen gedacht wird. Wir brauchen im DFB und im Fußball insgesamt einen Kulturwandel. Unser Miteinander muss wieder vertrauensvoller und geräuschloser werden“, sagte Neuendorf in seiner ersten Worten nach der Wahl.