Haaland vor Comeback - Reus fällt aus

Erling Haaland steht nach wochenlanger Verletzungspause unmittelbar vor seinem Comeback bei Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund. Der Torgarant hat seine Adduktorenprobleme auskuriert und ist für das Spiel gegen Arminia Bielefeld am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) „eine Option“, so Trainer Marco Rose: „Nicht für länger, aber für einen Teileinsatz.“

Haaland hat sein letztes Spiel für den BVB am 22. Januar bei der TSG Hoffenheim bestritten. In dieser Saison kam der 21-Jährige in der Liga bisher nur in 14 Spielen (16 Tore) zum Einsatz.