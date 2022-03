Anzeige

Faker & Co. stellen neuen League-of-Legends-Rekord auf League of Legends: T1 mit historischer Siegesserie!

Koreas Spitzenreiter T1 hat einmal mehr Geschichte geschrieben und 15 Spiele in Folge in der heimischen LCK gewonnen. © T1

Florian Merz

Noch nie gelang es einem Team in der koreanischen LCK 15 Siege in Folge zu erzielen - bis jetzt. Rekordweltmeister T1 hat einmal mehr Geschichte geschrieben.

Dass Lee „Faker“ Sang-hyeok mit drei Weltmeistertiteln schon jetzt eine lebende Legende ist, ist unbestreitbar. Nun stellte der koreanische Mid-Laner zusammen mit seinem Team einen neuen Rekord in der heimischen LCK-Liga auf und liefert weitere Argumente, warum T1 aktuell das beste Team in der professionellen Welt von League of Legends ist.

In Südkorea sind in der laufenden Woche die letzten Spieltage der LCK (League of Legends Champions Korea) gestartet. T1 bekommt es hierbei mit den Teams Kwangdong Freecs sowie FREDIT Brion zu tun. Bereits ein Sieg würde ausreichen, um sich in den Geschichtsbüchern mit der längsten Siegesserie der Liga zu verewigen.

Interessanterweise ist es auch T1, damals noch unter dem Namen SKT oder SK Telecom T1 bekannt, das den gegenwärtigen Rekord der längsten Siegesserie (14:0) aus dem Summer Split 2015 in der LCK hält. Mit einem weiteren Triumph würde dieser nach mehr als sieben Jahren eingestellt werden.

Kurzes Zittern, dann Jubel - T1 gegen Kwangdong Freecs

Kwangdong Freecs sollte der letzte Stolperstein sein, den T1 auf dem Weg zum historischen Triumph überwinden sollte. In der ersten Partie lief so weit alles nach Plan, auch, wenn der gegenwärtige Tabellenführer am Ende die Konkurrenz knapper als gewohnt in ihre Schranken verweisen konnte. Deutlich schlechter fiel hingegen das darauffolgende Match aus. Kwangdong lief zur Höchstform auf und spielte den Rekordweltmeister sprichwörtlich an die Wand. Entsprechend ging der Underdog mit einem guten Gefühl in die alles entscheidenden dritte Auseinandersetzung. Sollte dies das Ende der Siegesserie von T1 sein?

Die Antwort darauf war und ist ein klares „Nein“.

Noch vor Spielbeginn überraschte der Rekordweltmeister mit einer äußerst „interessanten“ Wahl für Faker, der erstmals in der LCK mit Kai‘Sa in der Mid-Lane an den Start ging. Fun Fact: der eigentlich auf der Bot-Lane beheimateten Champion markierte Fakers 71. einzigartigen Pick.

T1 legte los wie die Feuerwehr und spielte groß auf. Bereits nach nicht einmal fünf Minuten ingame standen fünf Kills für den Ligaprimus zu Buche. Nach etwas mehr als 30 Minuten war dann das Ganze auch schon wieder vorbei und T1 am Ziel - 15 Siege in Folge, ein neuer Rekord!

Dieser könnte tatsächlich aber in den kommenden Tagen erweitert und sogar perfektioniert werden. Sollte es T1 am kommenden Sonntag gelingen, FREDIT Brion zu schlagen, würde die Organisation erstmals ungeschlagen in die Playoffs des laufenden Splits einziehen.