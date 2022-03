WWE Games soll einen Wechsel zum FIFA-Publisher EA in Betracht ziehen

Am 11. März 2022 erschien nach über zwei Jahren das nächste Spiel der WWE 2K Regelreihe. Neben dem Druck, das desaströs bewertete Vorgängerspiel WWE 2K20 vergessen zu lassen, scheint Take-Two Interacive und deren Tochterunternehmen 2K Games nun auch von WWE Games selbst angezählt zu werden.

Wechselt WWE Games zu EA?

Wie das in Wrestling-Kreisen sehr gut vernetzte Magazin Fightful Select berichtet, hat die Gaming-Sparte des Wrestling-Weltmarktführers, WWE kürzlich Gespräche über eine zukünftige Zusammenarbeit mit Electronic Arts (EA) geführt.

Nachdem die Beziehung zwischen WWE und 2KGames durch das mit Fehlern überhäuften und von Fans sowie Kritikern zerrissenen WWE 2K20 im Herbst 2019 und dem glanzlosen Zwischenspiel WWE 2K Battlegrounds ein Jahr darauf einen Tiefpunkt erreichte, sah EA die Chance, um in den Markt der Wrestling-Simulation vorzustoßen. Seit Anfang 2021 kam es dem Bericht zufolge zu Treffen zwischen WWE und EA.

WWE 2K22 ist der entscheidende Faktor

Wird bei 2K bereits von einem Ende ausgegangen?

Scheinbar gehen alle am Prozess beteiligten Mitarbeiter davon aus, dass die Zusammenarbeit mit dem jetzigen Vertrag ausläuft. Sollte dies der Fall sein, scheint man die Spielentwickler bei 2K und Visual Concepts nicht davon in Kenntnis gesetzt zu haben. Zudem seien sie davon überzeugt, dass sich ihre harte Arbeit über die letzten Jahre – in der sie das komplette Spiel grunderneuert haben – auszahlt und die Spielreihe wieder deutlich bessere Kritiken sowie Verkaufszahlen ernten wird.