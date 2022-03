Grand Smash: Rekordprämien für Boll kein Traditionsersatz

Der deutsche Tischtennis-Star Timo Boll (41) blickt seinem Auftakt beim Grand-Smash-Premierenturnier in Singapur trotz Rekordprämien von zwei Millionen Dollar nüchtern entgegen. „Ich nehme an, dass es sich zu Beginn nicht großartig anders anfühlen wird als ein normales Turnier. Klar, es gibt etwas mehr Preisgeld, das macht aber nicht den Spirit und das Prestige aus. Das wird erst über Jahre entstehen müssen“, sagte der WM-Dritte vor seinem Erstrunden-Match am Samstag gegen den Brasilianer Gustavo Tsuboi.

In der WTT-Struktur bilden die Grand Smashes die Spitze eines mehrstufigen Pyramiden-Systems. Die Nachfolge-Serie der früheren World Tour verschärft aufgrund ihrer aufgeblähten Events auf allen Ebenen die ohnehin schon großen Terminnöte in der Sportart. In Singapur stehen die Sieger erst nach zehn Tagen fest, die Einzel-WM 2021 in Houston/Texas dauerte lediglich sieben Tage.