Formel 1: Schumacher-Team Haas droht Schlammschlacht mit Mazepin und Uralkali

Die Milliardärsfamilie Mazepin lässt die Ausbootung bei Haas wegen des Ukraine-Kriegs nicht auf sich sitzen und will ihr Geld zurück. Wie sehr beeinträchtigt das Mick Schumachers Team?

Der Konzern, bei dem Mazepins milliardenschwerer Vater Dmitri Miteigentümer ist, hat nun in einer Erklärung verlauten lassen, seine volle Sponsorenfinanzierung für 2022 vom Team zurückzufordern.

Steiner beteuert: Haas-Zukunft nicht in Gefahr

„Uralkali beabsichtigt, seine Interessen im Einklang mit den geltenden Rechtsverfahren zu schützen und behält sich das Recht vor, Gerichtsverfahren einzuleiten, Schadensersatz zu fordern und die Rückzahlung der erheblichen Beträge zu verlangen, die Uralkali für die Formel-1-Saison 2022 gezahlt hat“, hieß es in dem Statement des Unternehmens.

Und weiter: „Da der größte Teil der Sponsorengelder für die Saison 2022 bereits an Haas überwiesen wurde und das Team den Sponsorenvertrag vor dem ersten Rennen der Saison 2022 gekündigt hat, ist Haas damit seinen Verpflichtungen gegenüber Uralkali für die diesjährige Saison nicht nachgekommen. Uralkali wird die unverzügliche Erstattung der von Haas erhaltenen Beträge verlangen.“

Inwieweit - und auch in welch finanzieller Höhe - die offene Rechtsfrage am Ende für Haas zum Bumerang werden könnte, erscheint gegenwärtig kaum zu beantworten. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)

Die wirtschaftliche Zukunft des kleinen Rennstalls sei hingegen nicht gefährdet, hatte der Südtriroler Teamchef Günther Steiner zwar zuletzt beteuert: „Ich habe dem Team gesagt, dass alles in Ordnung ist. Das ist ein Schlagloch, aber das beeinträchtigt das Team nicht sportlich.“

Russen wollen Stiftung mit Mazepin finanzieren

So oder so: Im Falle ihrer erfolgreichen Schadenersatzforderung wollen die Russen dann die gemeinsame Stiftung mit Mazepin finanzieren.

„We Compete As One“ will Athleten unterstützen, die aus politischen Gründen, „die außerhalb ihrer Kontrolle liegen“, von Spitzenwettbewerben ausgeschlossen sind, hieß es dazu.

Wer konkret in welcher Form davon profitieren soll, blieb ungenannt.

Nur soviel: „Unsere Tür steht jedem offen“, sagte Mazepin, der als erstes die russischen Sportlerinnen und Sportler, die wegen des dort vollzogenen Ausschlusses nicht an den Winter-Paralympics in Peking teilnehmen durften, mit einem Hilfsprojekt unterstützen will.