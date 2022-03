Schalke: Büskens hofft noch auf Chef-Debüt an der Seitenlinie

Trotz seiner Corona-Infektion hat Interimstrainer Mike Büskens beim Fußball-Zweitligisten Schalke 04 die Hoffnung auf sein Debüt am Spielfeldrand noch nicht aufgeben. „Die Chance besteht auf jeden Fall, wir werden nichts unversucht lassen“, sagte der 53-Jährige vor dem Spiel der Königsblauen am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) beim FC Ingolstadt.

Aktuell befindet sich der Nachfolger des beurlaubten Dimitrios Grammozis nach einem positiven Test in häuslicher Quarantäne, bei der Pressekonferenz am Freitag meldete er sich aus dem heimischen Keller. "Seit Montag habe ich so viel Energie in meinem alten Kadaver, dass ich nur noch raus will", sagte der UEFA-Cup-Sieger von 1997, "dass ich das nicht kann, ärgert mich ohne Ende".