MTG: Neue Bans in Pauper und Modern

Böse Katze! Lurrus bekommt endlich den Bann-Hammer. © Wizards of the Coast

Matthias Regge

Im letzten Update für verbotene Magic-Karten wurde Modern nicht angefasst. Das hat sich nun geändert. Es traf eine Karte, welche schon hätte früher gebannt werden sollen.

Erst neulich gab es ein großes Ban & Restricted Update für Magic: The Gathering, in denen vor allem Karten gebannt wurden, die für das Standard-Format relevant sind. Aber auch ein paar Kandidaten in Historic und Legacy wurden getroffen.

Eine Karte, mit dessen Bann viele gerechnet hatten war Lurrus aus der Traumhöhle. Die Katze mit der umstrittenen Gefährten-Mechanik hatte eine sehr prominente Rolle in Modern und Pioneer eingenommen.

In einem spontanen Ban & Restricted Update am 7. März hat es Lurrus aber dann doch erwischt. Er wurde in den Formaten Modern und Pioneer komplett verboten.

Auch im Pauper-Format gab es einige Veränderungen.

Alle Änderungen auf einen Blick:

Modern

● Lurrus aus der Traumhöhle ist gebannt

Pioneer

● Lurrus aus der Traumhöhle ist gebannt

Pauper

● Elektrisierendes Relais ist gebannt

● Apostel der Gruft ist gebannt

● Expeditionskarte ist nicht mehr gebannt

Der Sturm in Pauper legt sich

Es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis Elektrisierendes Relais auf die Liste der gebannten Karten für Pauper landen würde. Karten mit der Storm-Mechanik hatten in der Vergangenheit keine lange Halbwertszeit in dem Common-Only-Format. Gavin Varhey spricht in einem Blogpost auf Magic.Wizards.com darüber, dass es ein offensichtlicher Schritt war. Karten, welche die Storm-Karte erst potent machen, wie Flammenritus wollte man den Spielern nicht nehmen.