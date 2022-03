2. Bundesliga: Mike Büskens vom FC Schalke 04 spricht über seinen neuen Job als Coach und den Aufstieg

Der FC Schalke 04 muss im ersten Spiel unter dem neuen Chefcoach Mike Büskens am Sonntag beim FC Ingolstadt antreten. Ob der 53-Jährige nach seiner Corona-Infektion dabei sein kann, ist noch offen.

„Eigentlich habe ich den Posten meines Lebens gefunden“, sagte Mike Büskens am Freitagmittag. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)

Nun ist Büskens bis zum Saisonende wieder einmal Cheftrainer des FC Schalke, der am Sonntag beim FC Ingolstadt antritt.

Büskens: „Brauchen mehr Torgefährlichkeit“

Was Büskens konkret verändern will: „Wir müssen in den beiden letzten Dritteln bessere Entscheidungen treffen. Wir waren gegen Rostock nicht gut bei der Restverteidigung. Und es reicht nicht, wenn wir uns vorne auf unsere Stürmer verlassen. Wir brauchen mehr Torgefährlichkeit aus dem Mittelfeld.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)