Bundesliga heute: Warum kein Spiel am Freitag & vier am Sonntag - das steckt hinter dem verrückten Spieltag

Am 26. Spieltag der Bundesliga gibt es kein Freitagsspiel, aber vier Partien am Sonntag - und weitere Besonderheiten.

In der Fußball-Bundesliga steht der 26. Spieltag an – mit ungewöhnlichen Ansetzungen.

Denn am heutigen 11. März findet kein Freitagsspiel statt! Am Samstag um 15.30 Uhr gehen nur drei Duelle über die Bühne. Dafür steigen am Sonntag gleich vier Partien. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)