Champions League Auslosung: Dann wird das Viertelfinale mit FC Bayern, Liverpool, Real, City gelost

Diese Kantersiege gingen in die Bayern-Geschichtsbücher ein

Vier Viertelfinal-Teilnehmer der Champions League, darunter der FC Bayern, stehen bereits fest, die anderen vier folgen kommende Woche. Ausgelost wird am 18. März.

Am Freitag, den 18. März um 12 Uhr blickt die Fußball-Welt wieder gebannt nach Nyon (Schweiz) – dann werden die Viertel- und Halbfinal-Paarungen der Champions League ausgelost.

Der FC Bayern hat sich bereits am Dienstag mit einem beeindruckenden 7:1-Sieg gegen Salzburg für das Viertelfinale qualifiziert (Gesamtscore: 8:2), außerdem schaffte der FC Liverpool trotz einer 0:1-Heimniederlage gegen Inter Mailand den Sprung unter die letzten Acht (Gesamtscore: 2:1). (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Am Mittwoch zogen Real Madrid und Manchester City in den Achtelfinal-Rückspielen nach. Die Königlichen besiegten nach einer 0:1-Pleite im Hinspiel Paris Saint-Germain mit 3:1, die Engländer ließen nach einem 5:0-Erfolg im Hinspiel in Portugal beim torlosen Remis gegen Sporting Lissabon nichts mehr anbrennen.