Ski alpin in Flachau: Henrik Kristoffersen wie Jürgen Klinsmann mit Tonnen-Tritt

Beim Flutlicht-Slalom in Flachau lässt Ski-Star Henrik Kristoffersen seinen Frust an einem Müllbehälter aus - und erinnert dabei an eine Aktion von Jürgen Klinsmann beim FC Bayern.

Was war passiert? Der Doppelsieger von Garmisch war so sauer über seine Leistung im ersten ersten Durchgang, als er es nach einem groben Fehler gerade so noch in den zweiten Lauf geschafft hatte, dass im Zielbereich eine im Weg stehende Mülltonne dran glauben musste. (DATEN: Rennkalender des Ski-Weltcup)