Bundesliga: Coronavirus breitet sich wohl bei Bielefeld aus - wackelt Duell mit BVB?

Nach aktuellem Stand soll das Spiel der Ostwestfalen am Sonntag (Bundesliga: Borussia Dortmund - Arminia Bielefeld, So., ab 17.30 Uhr im SPORT1-Liveticker) bei Borussia Dortmund planmäßig stattfinden. Eine endgültige Entscheidung soll nach SID-Informationen aber erst am Samstag fallen.