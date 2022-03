Tuchel trotz Abramowitsch-Sanktionen zuversichtlich

„Bisher können wir uns aufeinander verlassen und daran wird sich auch nichts ändern“, so Tuchel weiter. Jeder könne sicher sein, „dass wir uns auf uns selbst konzentrieren, um die Einstellung und die Mentalität auf dem Trainingsplatz und innerhalb der Mannschaft aufrecht zu erhalten“. (BERICHT: Beben bei Chelsea! Tuchel, Havertz und Co. bald weg?)

Im Zuge der Sanktionen gegen den russischen Oligarchen verliert der Weltpokalsieger anscheinend seinen Hauptsponsor. Das Mobilfunk-Unternehmen Three forderte den Verein am Donnerstag auf, die Werbung bis auf Weiteres von der Trikotbrust und aus dem Stadionumfeld zu nehmen. Medienberichten zufolge ließ sich Three die Werbung bislang umgerechnet 48 Millionen Euro pro Saison kosten.

Abramowitsch-Sanktionen mit Folgen

Zuvor hatten die Blues ihre Pflichtaufgabe in Norwich auch dank Nationalspieler Kai Havertz souverän gemeistert. Der Ex-Leverkusener bereitete das 2:0 durch Mason Mount vor (14.) und erzielte in der Schlussminute den Endstand. Trevoh Chalobah hatte Chelsea in der dritten Minute in Führung gebracht, der frühere Schalker Teemu Pukki verwandelte einen Handelfmeter zum zwischenzeitlichen Anschlusstreffer.