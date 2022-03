NBA: Ben Simmons kehrt nach Philadelphia zurück - und kassiert Buhrufe und Beleidigungen

Harden will Currys Rekord angreifen

Die Fans der Philadelphia 76ers lassen ihrer Abneigung gegen Ben Simmons freien Lauf - am Ende jubelt aber der gewechselte Star.

Der NBA-Star hatte seinen ersten Auftritt in Philly, seit er im Sommer um einen Trade gebeten und sich anschließend geweigert hatte, noch einmal für die Mannschaft um Joel Embiid aufzulaufen. Die Fangemeinde der 76ers ließ ihrer Frustration, die sich seit dem Playoff-Aus im vergangenen Jahr im Eastern Conference Semifinal angesammelt hatte, freien Lauf. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA)

Am Ende lachte aber Simmons. Der 25-Jährige, der vor wenigen Wochen im Mega-Trade um James Harden in Brooklyn gelandet war, stand zwar noch nicht auf dem Feld, jubelte aber mit seinen Teamkollegen über einen dominanten 129:100-Sieg. (DATEN: Alle Tabellen der NBA)

„Wir wussten, dass sie ihm hier feindlich gestimmt sein würden, aber es ist schwierig, solche Sachen zu rufen, wenn dein Team so hoch verliert“, sagte Kevin Durant.

Simmons wird beleidigt

Simmons half seinen Teamkollegen beim Aufwärmen – und wurde von dem Moment an ausgepfiffen, als er das Parkett betrat. Kurzen Jubel gab es nur, als er selbst einmal zum Dunk hochstieg – in den vergangenen Playoffs hatte er einen freien Dunk verweigert, was ihm die Sixers-Fans übel genommen hatten.