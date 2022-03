Forster im Riesenslalom als Vierte in Lauerstellung

Fahnenträgerin Anna-Lena Forster muss bei den Paralympics in Peking bei ihrem vierten Start um ihre vierte Medaille bangen.

Fahnenträgerin Anna-Lena Forster muss bei den Paralympics in Peking bei ihrem vierten Start um ihre vierte Medaille bangen. Die Monoskifahrerin zeigte im ersten Durchgang des Riesenslaloms eine durchwachsene Leistung und liegt im Zwischenklassement der sitzenden Klasse auf Rang vier. Auf das Podest fehlen der 26-Jährigen zwei Sekunden, die Führende Chinesin Liu Sitong ist vor dem zweiten Lauf (5.00 Uhr MEZ/ARD) bereits 3,45 Sekunden entfernt.

Forster hatte zuvor in der Super-Kombination ihren insgesamt dritten Paralympics-Sieg geholt, zudem gewann sie in Yanqing schon Silber in Abfahrt und Super-G. Mit ihrem ersten Lauf im Riesenslalom sei sie "gar nicht zufrieden", sagte sie dem SID: "Ich finde den Schnee extrem schwierig, weil er total nass ist. Ich habe keinen richtigen Grip bekommen, bin zu lange auf der Kante gestanden und bin irgendwie gar nicht reingekommen."