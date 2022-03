3. Liga: FC Würzburger Kickers – Borussia Dortmund II (Sonntag, 14:00 Uhr)

Die Zweitvertretung von Borussia Dortmund will bei den FC Würzburger Kickers die schwarze Serie von drei Niederlagen beenden. Die Kickers haben einen erfolgreichen Auftritt hinter sich. Am Samstag bezwang man die SV Wehen Wiesbaden mit 1:0. Der BVB II erntete am letzten Spieltag nichts und ging mit 0:1 als Verlierer im Duell mit Türkgücü München hervor. Gutes Omen: Im Hinspiel behielt Dortmund II die Oberhand und siegte mit 2:0.